Kayserispor'un 'Muhittin amcası' vefat etti

KAYSERİSPOR'a olan sevgisi nedeniyle sarı kırmızılı camianın yakından tanıdığı bir isim olan ve 'Muhittin amca' olarak bilinen Muhittin Laçin (93) hayatını kaybetti.

Kayserispor'un maçlarını tribünde takip eden en yaşlı isim olarak bilinen ve Kayserispor taraftarı ile sarı kırmızılı kulüp yöneticilerinin kulübün sembol ismi olarak nitelendirdiği Muhittin Laçin, hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı camiada büyük üzüntüye neden olan vefat haberi, Laçin'in uzun yıllar ikamet ettiği Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Garipdost Camiinde, bayram namazı sonrası camii imamının verdiği sela ile duyuldu. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'da sosyal medya hesabından Muhittin Laçin'in fotoğrafını paylaşarak, "Muhittin amca, Kayserispor sevdasının ne kadar büyük ve derin olduğu, ne denli büyük ve köklü bir camia olduğumuzun timsaliydi. Vefat haberine çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun, yakınlarına, tüm Kayserispor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

DHA'ya özel açıklama yapan ve yıllardır Kayserispor'u tribünlerden desteklediğini belirten Laçin, "Maçın seyircisiz oynandığını biliyordum. Evde duramadım. Yıllardır maçlara geliyorum. Kayserispor benim hayatımın her yerinde. Bir umut diye geldim ama olmadı" demişti.