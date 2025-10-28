Haberler

Kayserispor'un Laszlo Benes'i Disipline Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Zecorner Kayserispor'un Slovak futbolcusu Laszlo Benes'i kural dışı hareketi nedeniyle PFDTK'ye sevk etti. Antrenör Igor Cagalj ve Fatih Karagümrük'ün sportif direktörü Umut Köse de disipline gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor'un Slovak oyuncusu Laszlo Benes'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Laszlo Benes'in, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan Zecorner Kayserispor'un antrenörü Igor Cagalj'in de "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle tedbirsiz bir şekilde PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse'nin de aynı karşılaşmada gerçekleştirdiği "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline yollandığı kaydedildi.

Bu sevklerin ilgili kulüplerin Ziraat Türkiye Kupası müsabakası oynayacak olması nedeniyle yapıldığı, diğer müsabakalara ilişkin sevklerin ayrıca gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
