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Kayserispor'un Kalecisi Bilal Bayezit: 'Süper Lig'de Kalmak Hedefimiz'

Kayserispor'un Kalecisi Bilal Bayezit: 'Süper Lig'de Kalmak Hedefimiz'
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Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayezit, takım olarak Süper Lig'de kalma çabası içinde olduklarını belirtti. Kalan maçlarda gerekli puanları alarak başarılı bir sezonu tamamlamak istediklerini söyledi.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayezit, sezonu başarılı bir şekilde noktalamak istediklerini söyleyerek, "Formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. İnşallah kalan maçlarımızdan da gerekli puanları alırız" dedi.

Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayezit, Süper Lig'de devam etmek adına çaba sarf ettiklerini söyledi. Son 11 maçta hanesine 21 puan yazdırarak kümede kalma adına çok önemli bir adım attıklarını söyleyen kaleci Bilal Bayezit, "Kayserispor'u başarıya taşıyabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Süper Lig'de kalmak hedefindeyiz. Son haftalarda gerçekten önemli çıkışımız var. Kalan Maçlarımızından da gerekli puanları toplayıp ligde kalacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaleci Bilal Bayezit, Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçını da kazanıp çıkışı sürdüreceklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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