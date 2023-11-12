Kayserispor'un İranlı oyuncusu Ali Karimi, Kasımpaşa maçında gol attı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un İranlı oyuncusu Ali Karimi, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un İranlı oyuncusu Ali Karimi, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelede sarı kırmızılı takımın gol perdesini Ali Karimi kaçtı. Kasımpaşa maçında sahaya on birde başlayan Ali Karimi, karşılaşmanın 12. dakikasında Miguel Cardoso'nun asistinde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Ali Karimi gol orucunu bozdu. Karimi 84. dakika yerini Ramazan Civelek'e bıraktı.
Karimi bu sezon 12. hafta sonunda 11 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. - KAYSERİ