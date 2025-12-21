Haberler

Kayserispor puanları "1-1" topluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin ilk devresinde 15 puan topladı ve 9 maçta berabere kalarak bu puanların çoğunu bu şekilde kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, sezona zor bir başlangıç yaparak 16. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin ilk devresinde topladığı 15 puanın 9'unu rakipleriyle yenişemediği 9 maçta kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, zor günler geçirdiği ligin ilk devresinde çıktığı 17 maçta 2 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

Rakiplerine 6 karşılaşmada ise boyun eğen Kayseri temsilcisi, ligin ilk devresini 15 puanla 16. sırada tamamladı.

Kayserispor, bu maçlarda rakip ağları 16 kez havalandırırken, kalesindeki 33 gole engel olamadı.

Puanlar beraberlikten

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde topladığı 15 puanın büyük bir bölümünü berabere kaldığı maçlarda kazandı.

Lige 2. hafta maçıyla başlayan Kayseri ekibi, deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. 4. haftada deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan ve sahadan aynı skorla ayrılan Kayserispor, 5. haftada evinde Göztepe, 6. haftada deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ve 7. haftada sahasında Gençlerbirliği ile de 1-1 berabere kaldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 10. haftada deplasmanda 2-2'lik skorla puanları paylaşan Kayseri temsilcisi, 15. haftadaki ikas Eyüpspor deplasmanından da 1-1'lik sonuçla döndü.

Ligin 16. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, son olarak ligin 17. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligin ilk yarısını tamamladı.

Böylece Kayseri ekibi, ligin ilk yarısında aldığı 9 beraberliğin 7'sinde sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Goller yabancılardan

Kayserispor, berabere kaldığı 9 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde de 9 gol gördü.

Beraberliklerin 3'ünü evinde 6'sını deplasmanda elde eden sarı-kırmızılı ekibe, bu maçlarda 9 puan getiren 9 golün tamamı da yabancı oyunculardan geldi.

Laszlo Benes ve German Onugkha bu periyotta takımına 3'er gol katkısında bulunurken, Miguel Cordoso 2, Tuci de 1 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
title