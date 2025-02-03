Kayserispor'un İç Sahada Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Kayserispor, sahasında oynadığı son 3 iç saha maçında galip gelemiyor. Sarı-kırmızılıların 1 iç saha galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig'de var olma mücadelesi veren Kayserispor, galibiyete ulaşamıyor. Geride kalan 22 haftada 10 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, sadece 1 kez kazandı. Son 3 iç saha maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Kayserispor taraftarı önünde 7 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılı ekip, 10 iç saha maçında 10 gol atarken kalesinde 21 gol gördü.

Kayserispor'un bu sezon sahasında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2. Hafta: Kayserispor-Sivasspor: 1-2

4. Hafta: Kayserispor-Eyüpspor: 2-2

7. Hafta: Kayserispor-Beşiktaş: 0-3

9. Hafta: Kayserispor-Gaziantep FK: 2-2

11. Hafta: Kayserispor-Adana DS: 0-0

13. Hafta: Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6

15. Hafta: Kayserispor-Alanyaspor: 2-0

17. Hafta: Kayserispor-Galatasaray: 1-5

19. Hafta: Kayserispor-Samsunspor: 0-1

22. Hafta: Kayserispor-Trabzonspor: 0-0 - KAYSERİ