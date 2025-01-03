Kayserispor'un Hedefi: Bodrumspor'dan 3 Puan Almak

Kayserispor ; Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçından 3 puanla ayrılarak ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı başlıyor. Kayserispor ; ilk maçta deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak. Pazar günü oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan ve hedefini 3 puan üzerine yapan Kayserispor, bugün Ege'ye giderek kampa girecek. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu nezaretinde Kayseri'deki çalışmalarını tamamlayan ve son idmanı Bodrum'da yapacak olan sarı kırmızılılar, Pazar günü sahaya galibiyet parolası ile çıkacak.

Ligde oynadığı 16 maçta 15 puan toplayan Kayserispor ; 14 puanlı rakibini mağlup edebilmek adına sahaya çıkacak. Mehdi Bourabia'nın sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceği Kayserispor'da Carlos Mane ve Miguel Cardoso gibi isimler forma giyebilecek. - KAYSERİ