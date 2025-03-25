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Kayserispor'un Hatayspor Maçının Tarih Değişikliği Talebi Reddedildi

Kayserispor'un Hatayspor Maçının Tarih Değişikliği Talebi Reddedildi
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Kayserispor Kulübü'nün, Hatayspor ile oynayacağı maçın tarihini değiştirmek için yaptığı başvuru Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi. Kulüp başkanı, taraftar desteğine ihtiyaç duyduğu kritik haftalarda eşit şartlarda mücadele etmek istediklerini vurguladı.

Kayserispor Kulübü'nün, Hatayspor maçının tarihinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru kabul görmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü oynanacak Kayserispor - Hatayspor maçının tarihinin değiştirilmesi için sarı-kırmızılı kulübün yaptığı başvuruyu reddetti.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın tarih değişikliği ile ilgili olarak, "Taraftarımızın desteğine en çok ihtiyacımızın olduğu haftalarda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüzün maç planlaması hakkında yapmış olduğu bu kararı değiştirmesini ve ligin en kritik haftalarında rakiplerimizle eşit şartlarda aynı saatlerde mücadele etmek için saat değişikliği talebimizin ve resmi müracaatımızın değerlendirilmesini istiyoruz" açıklaması yapmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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