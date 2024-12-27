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Kayserispor'un Golleri İkinci Yarıda Patladı

Kayserispor'un Golleri İkinci Yarıda Patladı
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Süper Lig'de ilk yarıda toplam 16 gol atan Kayserispor, bu gollerin 9'unu ikinci yarılarda kaydetti. İlk 45 dakikada 7 gol atan takım, son 15 dakikada ise sadece 1 gol sevinci yaşayabildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ; ligin ilk yarısında attığı gollerin büyük kısmını müsabakaların ikinci yarılarında buldu.

Süper Lig'in 17 hafta süren ilk yarısında 16 maça çıkan Kayserispor, 16 kez rakip filelere topu gönderdi. Sarı kırmızılılar; bu gollerin 7'sini ilk 45 dakikalık dilimde atarken 9'unu ise ikinci yarılarda attı. Kayserispor, ilk 15 dakika içerisinde 3 gol bulurken, 16 ila 30 ve 31 ila 45. dakikalar arasında ise 2'şer gol buldu. Sarı kırmızılılar, 46. dakika ile 60. dakika arasında 4 gol, 61 ila 75. dakikalar arasında 4 gol buldu.

Kayserispor, son 15 dakika içerisinde ise sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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