Kayserispor'un Golcü İsimleri: Duckens Nazon Sezona Damgasını Vurdu

Kayserispor'un Golcü İsimleri: Duckens Nazon Sezona Damgasını Vurdu
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Kayserispor, Süper Lig 2024-2025 sezonunun 36 müsabakasında 45 gol atarak dikkat çekti. Takımın en golcü oyuncusu Duckens Nazon, 9 golle öne çıktı.

Süper Lig'de 36 müsabakaya çıkan Kayserispor, rakip filelere 45 gol atarken takımda en golcü isim Duckens Nazon oldu.

Kayserispor, Süper Lig 2024-2025 sezonunda oynadığı 36 maçta 45 gol atma başarısı gösterdi. Rakiplerine karşı 11 müsabakada galibiyet sevinci yaşayan Kayserispor'da en golcü isimler yabancı oyuncular oldu. Kayserispor forması ile 2024-2025 futbol sezonunda en çok gol atan isim Duckens Nazon oldu. Nazon rakip ağlara 9 gol bıraktı. Duckens Nazon, forma giydiği 33 müsabakada Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor (2), Göztepe, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodrumspor ve Samsunspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Kayserispor'un diğer gollerini Cardoso (8 gol), Stephane Bahoken (5 gol), Aylton Boa Morte (4 gol), Kartal Kayra Yılmaz (3 gol), Carlos Mane (3 gol), Ramazan Civelek (3 gol), Hasan Ali Kaldırım (2 gol), Talha Sarıaslan (2 gol), Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman, Ali Karimi, Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Djiku kendi kalesine (Fenerbahçe) attı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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