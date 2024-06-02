Kayserispor'un gol istatistikleri

Süper Lig takımlarından Kayserispor, geride kalan sezon oynadığı 38 maçta 44 gol attı. Sarı Kırmızılılar, bu gollerin 20'sini ilk yarıda atarken, 21 müsabaka 2-3 gol aralığında nihayetlendi.

Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunda rakip fileler 44 gol atıp, kalesinde 57 gol gören Kayserispor, ilk 45 dakikalık dilimde 20, ikinci yarıda 24 gol attı. Sarı Kırmızılılar, ilk 15 dakikada 6, 16 ve 30'uncu dakikalar arasında 4 gol, 31 ve 45'inci dakikalar arasında ise 10 gol attı. Kayserispor, oynadığı maçların son 15 dakikasında ise 9 gol üretebildi.

Kayserispor'un oynadığı 21 maç 2-3 gol aralığında sona ererken, 8 maç 0-1 gol aralığında, 7 maç 4-6 gol aralığında noktalandı. 2 maç ise 7 golle bitti. - KAYSERİ