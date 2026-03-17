Zecorner Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra'ya milli davet

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da forma giyen 18 yaşındaki Kayra Cihan, U-19 Milli Takımı'nın UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları için aday kadrosuna davet edildi. Kayra, 19 Mart'ta milli takım kampına katılacak.

Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncularından Kayra Cihan, U-19 Milli Takımı'nın UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları kapsamında 25-31 Mart tarihleri arasında İtalya'da oynayacak karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi. Kayra Cihan, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00'te toplanacak milli takım kampına katılmak için İstanbul'a gidecek. İç Anadolu ekibinin 18 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı takımda 4 maçta forma şansı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
