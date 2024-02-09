Kayserispor'un genç oyuncusu Hayrullah Erkip Düzcespor'a kiralandı

Kayserispor'un genç oyuncusu Hayrullah Erkip, sezon sonuna kadar TFF 2. Lig ekiplerinden Düzcespor'a kiralandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un alt yapısından yetişen genç futbolcu Hayrullah Erkip, sezon sonuna kadar TFF 2. Lig ekiplerinden Düzcespor'a kiralık olarak gönderildi. Genç oyuncu Hayrullah Erkip, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 7 maçta oynadı.

Yeni takımı Düzcespor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Hayrullah Erkip, takıma katılarak çalışmalara başladı. - KAYSERİ