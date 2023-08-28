Kayserispor'un genç oyuncusu Anthony Uzodimma, Samsunspor'a gol attı
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Kayserispor, Süper Lig'de Samsunspor'u 2-1 mağlup ederken, genç oyuncu Anthony Uzodimma takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Kayserispor'un genç oyuncusu Anthony Uzodimma bu sezon ilk golünü Samsunspor'a attı.
Süper Lig'de ilk 2 haftayı beraberlikle kapatan Kayserispor, ligin üçüncü haftasında evinde Samsunspor ile karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden Kayserispor'da Nijeryalı oyuncu Anthony Uzodimma, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken bu sezon ligdeki ilk golünü de attı.
Samsunspor maçında sahaya on birde çıkan ve 87 dakika sahada kalan Uzodimma yerini Carlos Mane'ye bıraktı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor