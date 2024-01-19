Kayserispor'un genç golcüsü Talha Sarıaslan bu sezon ilk golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Gençlerbirliği'ni konuk eden Kayserispor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kupaya 5. eleme turunda veda eden sarı kırmızılı takımda sahaya ilk on birde çıkan ve 76 dakika sahada kalan Talha Sarıaslan 1 gol kaydetti.

Maçın 23. dakikasında Baran Ali Gezek'in asistinde topu ağlara gönderen Talha Sarıaslan gol sonrası büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ