Kayserispor'un genç futbolcusu Hayrullah ilk golünü attı - Haberler

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Kayserispor'un genç futbolcusu Hayrullah ilk golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'un genç futbolcusu Hayrullah ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Hayrullah Erkip, ligdeki ilk golünü attı.

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Hayrullah Erkip, ligdeki ilk golünü attı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın Yeni Malatyaspor maçında şans verdiği genç futbolcu Hayrullah Erkip, ligde görev aldığı ikinci maçında golle buluştu. İlk olarak Gaziantep deplasmanında forma giyen ve son olarak Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında görev yapan Hayrullah Erkip, maçın 72. dakikasında Yasir'in pasında golünü attı. Golü sonrasında formasındaki armayı öperek tribünlere koşan Hayrullah, taraftarın alkışını aldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor, Haberler

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