Kayserispor'un genç futbolcusu Aras Çelik, U15 milli takım aday kadrosuna davet edildi.

U15 Milli Takımı'nın 23-30 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Kayserispor'un genç yeteneği Aras Çelik; kamp kadrosu için davet alan isimler arasında yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 23 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de Erzurum'da toplanacak.

U-14 Milli takımının da formasını giyen Aras Çelik, başarılı performansı ile bu kez de U-15Milli takımının kadrosunda kendisine yer bulmuş oldu. - KAYSERİ