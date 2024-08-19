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Kayserispor'un genç futbolcusu Aras Çelik, U15 milli takım aday kadrosuna davet edildi

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Kayserispor'un genç yeteneği Aras Çelik, U15 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Erzurum'da yapılacak olan hazırlık kampına katılacak olan oyuncular, 23 Ağustos'ta toplanacak.

Kayserispor'un genç futbolcusu Aras Çelik, U15 milli takım aday kadrosuna davet edildi.

U15 Milli Takımı'nın 23-30 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Kayserispor'un genç yeteneği Aras Çelik; kamp kadrosu için davet alan isimler arasında yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 23 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de Erzurum'da toplanacak.

U-14 Milli takımının da formasını giyen Aras Çelik, başarılı performansı ile bu kez de U-15Milli takımının kadrosunda kendisine yer bulmuş oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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