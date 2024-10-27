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Kayserispor'un Galibiyeti Kartal Kayra Yılmaz'ı Mutlu Etti

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Kayserispor'un futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz, Hatayspor'a karşı aldıkları 1-0 galibiyet sonrası attığı golle ligdeki çıkışlarının devam edeceğini belirtti.

Kayserispor futbolcularından Kartal Kayra Yılmaz, Hatayspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Benim attığım golle kazanmaktan çok mutlu oldum" dedi.

Deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenen Kayserispor'un tek golünü atan Kartal Kayra Yılmaz, çıkışın devam edeceğini söyledi. Kartal Kayra, maç sonrası yaptığı açıklamasında; "Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Hatayspor karşısında çok istekli idik. Biz Hatayspor'dan daha iyi takımız. Benim attığım golle kazanmak beni çok mutlu etti. Ama daha önemlisi bizim kazanmamızdı. Bunu başardık. Haklı bir galibiyet aldık. Bundan sonra Kayserispor çıkışa geçecek. Biz iyi yoldayız. Bundan sonra inşallah galibiyetler devam edecektir" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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