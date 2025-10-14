Haberler

Kayserispor'un Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2025-2026 sezonunun ilk 8 haftasında galip gelemeyerek galibiyet hasretini sürdürüyor. Geçen sezon da benzer bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, 9. haftada Samsunspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2025-2026 sezonunun ilk 8 haftasında galibiyet yüzü göremedi. Çıktığı 8 maçta 5 beraberlik 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 5 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Galibiyet hasreti çeken Kayserispor, 2024-2025 sezonunun ilk 8 maçında da galip gelememişti. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun ilk 8 haftasında 5 beraberlik 3 mağlubiyet almıştı. Kayserispor bu süreçte 8 gol atarken 17 gol yemişti.

Geçen sezon ilk galibiyetini Hatayspor'u 1-0 yenerek alan Kayserispor, bu sezonun 9. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
