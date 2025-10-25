Haberler

Kayserispor'un Galibiyet Hasreti 10 Maça Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, son galibiyetini geçen sezonun 35. haftasında alırken, bu sezonk 10 maçta galip gelemedi. Takım, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligin 17. sırasında yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de son galibiyetini geçen sezonun 35. haftasında alan Zecorner Kayserispor, bu sezon yaptığı 10 lig maçını da kazanamadı.

Süper Lig'de son galibiyetini geçen sezonun 35. haftasında sahasında Antalyaspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Kayserispor, 36. haftada Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Ardandan 37. haftada Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ligin son haftasında ise Samsunspor'a 2-1 yenildi.

Bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada da galibiyetle tanışamayan Kayserispor, aldığı 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan topladı.

Puan cetvelinde 17. sırada bulunan Kayseri temsilcisi, yaptığı maçlarda 8 kez rakip ağları havalandırırken kalesinde 22 gole engel olamadı.

Lige deplasmandaki 1-1'lik RAMS Başakşehir maçıyla başlayan sarı-kırmızılılar, 2. haftada Galatasaray'a evinde 4-0 mağlup oldu.

Sırasıyla deplasmanda Kocaelispor, evinde Göztepe ve konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, evinde Beşiktaş ile oynadığı 1. hafta erteleme maçından da 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin 7. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi.

Geçen hafta ligin güçlü ekiplerinden Samsunspor'a evinde 3-1'lik skorla mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, dün 10. haftanın açılış maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Benzer skorlar aldı

Zecorner Kayserispor, bu sezon 5 karşılaşmada 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar; RAMS Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Kayseri temsilcisi, gol atamadığı 3 karşılaşmada ise kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında 4'er gol yiyen Kayserispor, bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi.

Kayseri temsilcisinin 1'den fazla gol attığı tek maç ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması oldu.

Kayserispor'a Radomir Djalovic de çare olamadı

Ligin 8. haftasının ardından teknik direktör Markus Gisdol ile yolları ayıran ve göreve Radomir Djalovic'i getiren Kayserispor, yeni çalıştırıcısıyla da galibiyet alamadı.

Djalovic yönetiminde ligde iki maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu iki müsabakada 3 gol atan Kayseri temsilcisi, kalesinde ise 5 gol gördü.

Kayserispor, ligin 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.