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Kayserispor'un Fransız futbolcusu Stephane Bahoken ligdeki 2. golünü attı

11 Aralık 2023 09:50 Son Güncelleme: 09:52 Abone Ol

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederken Stephane Bahoken 1 gol daha attı. Ligde son 2 maçta 2 gol atarak alınan galibiyetlerle önemli rol oynayan Bahoken attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Kayserispor forması ile ligdeki ilk golünü ligin 14. haftasında Trabzonspor'a atan Stephane Bahoken ikinci golünü ise ligin 15. haftasında Pendikspor'a attı.