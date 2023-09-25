Kayserispor'un Carlos Mane'den Süper Ligdeki İlk Gol

Kayserispor'un Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane, bu sezon Süper Ligdeki ilk golünü attı.

Süper Ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Kayserispor sahadan 2-1'lık mağlubiyetle ayrıldığı müsabakada sarı kırmızılı takımın tek golünü Carlos Mane kaydetti. Karşılaşmaya on birde başlayan ve 89 dakikada sahada kalan Carlos Mane bir gol kaydetti.

Mane yerini genç oyuncu Talha Sarıaslan'a bıraktı. - KAYSERİ