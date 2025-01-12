Kayserispor'un Başkanı Daha İyi Bir Konuma Gelmek İstiyor

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Daha iyi konuma gelmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kaybeden Kayserispor'da moraller bozuk. Sahasında oynadığı ve mutlak 3 puan istediği maçın 1. dakikasında yediği gole cevap veremeyen ve haftayı puansız kapatan sarı-kırmızılılar, küme düşme hattının içerisinden çıkamamanın üzüntüsü içerisinde.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik heyet ve futbolcular ile görüşmeler yaparak kötü gidişatın son bulması adına çare arayacaklarını söyledi. Başkan Açıkalın, "Kayserispor'u bulunduğu konumdan daha iyi noktaya taşımak adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Kısa sürede daha iyi noktalara gelmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ