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Kayserispor'un Başakşehir Üstünlüğü Devam Ediyor

Kayserispor'un Başakşehir Üstünlüğü Devam Ediyor
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Kayserispor, Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı son 6 maçta 5 kez kaybetmeyerek, rakibine karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Son olarak 3-1'lik skorla galip geldi.

Kayserispor, Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, 3 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 yenen Kayserispor, rakibine karşı son maçlarda açık ara üstünlüğü bulunuyor. Sarı kırmızılılar, Başakşehir ile oynadığı maçlarda son olarak 2022-2023 sezonunda İstanbul'da 2-0 mağlup olmuş sonrasında oynadığı 5 maçta 3 kez kazanırken 2 kez de berabere kaldı. Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanan son 6 müsabaka ve neticeleri şöyle;

2022/2023 Başakşehir-Kayserispor 2-0

2022/2023 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2023/2024 Kayserispor-Başakşehir 0-0

2023/2024 Başakşehir-Kayserispor 2-3

2024/2025 Başakşehir-Kayserispor 1-1

2024/2025 Kayserispor-Başakşehir 3-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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