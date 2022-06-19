Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Çağdaş Atan kente geldi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Çağdaş Atan, Kayseri'ye geldi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Çağdaş Atan, Kayseri'ye geldi. İstanbul'dan hava yolu ile gelen Atan'ı, Kayseri Havalimanı'nda yöneticiler ve bir grup taraftar karşıladı. Yeni sezon hazırlıklarına 26 Haziran Pazar günü başlayacak sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Atan için yarın kulüpte imza töreni düzenlenecek. Çağdaş Atan, 2020-2021 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı. AA / Murat Asil - Spor Spor Haberler

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