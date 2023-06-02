Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un Kulüp Lisans Kurulu kararına yaptığı itirazı reddetti. Bu kararın ardından Kayserispor'un 3 puanı silindi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelemişti. İncelemeler neticesinde Süper Lig'den Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi. Sarı Kırmızılıların Tahkim Kurulu'na itirazı reddedildi.

karar verilmiştir."

Bu durumda Kayserispor Süper Lig'de 46 puanla 9'uncu sırada yer aldı.