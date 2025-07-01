Kayserispor'un 2025-2026 Sezonu Harcama Limiti Belirlendi

Kayserispor'un 2025-2026 Sezonu Harcama Limiti Belirlendi
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Kayserispor, 2025-2026 sezonunda toplam 940 milyon 370 bin 334 TL harcayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 2025-2026 sezonunda toplam 940 milyon 370 bin 334 TL harcayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2024 Sezonu Süper Lig takım harcama Limitlerini belirledi. Buna göre, yeni sezon için en çok harcama limiti Galatasaray'a verilirken en az limit ise Antalyaspor'a verildi. Kayserispor, en yüksek harcama limitine sahip 8. takım konumunda yer aldı. En çok harcama limiti alan Galatasaray için 6 milyar 137 milyon 773 bin TL belirlenirken, Kayserispor için ise 940 milyon 370 bin TL harcama limiti belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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