Kayserispor'un 2024 Performansı: Başarısız Bir Sezon

Kayserispor ; 2024 yılında 37 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 39 maça çıktı. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig maçlarında sadece 6 kez kazanırken 18 kez kaybetti. Kayserispor, 2 Türkiye Kupası maçında da mağlup oldu.

Kayserispor, 2024 yılında 2'si Türkiye Kupası, 37'si Süper Lig olmak üzere 39 resmi maça çıktı. 2 Türkiye Kupası maçını da kaybederek üst tura çıkamayan Kayserispor, 37 Süper Lig maçında sadece 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. 18 kez kaybeden Kayserispor 13 kez de sahadan beraberlik ile ayrıldı. Kayserispor, bu süreçte Başakşehir, Ankaragücü, Pendikspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarını kazandı. Sarı kırmızılılar; 2024 yılında oynadığı Süper Lig maçlarında rakip filelere 36 gol atarken kalesinde 69 gol gördü. 2024 yılında sahasında 18 Süper Lig maçına çıkan Kayserispor, 2 kez kazandı. 8 kez mağlubiyet alan Kayserispor 8 maçta da berabere kaldı. Kayserispor; Türkiye Kupası maçlarında Gençlerbirliği'ne 2-1, Silivrispor'a 4-2 mağlup olarak elenmişti. Kayserispor'un 2024 yılında çıktığı Süper Lig maçları ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Sivasspor 1-3

Karagümrük-Kayserispor 4-1

Galatasaray-Kayserispor 2-1

Kayserispor-İstanbulspor 0-1

Samsunspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Antalyaspor 1-1

Gaziantep FK-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Beşiktaş 0-0

Başakşehir-Kayserispor 2-3

Kayserispor-Ankaragücü 3-2

Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Hatayspor 1-1

Alanyaspor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Kasımpaşa 0-2

Adana DS-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

Pendikspor-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Karagümrük 2-2

Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Konyaspor 2-2

Sivasspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Sivasspor 1-2

Konyaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Eyüpspor 2-2

Trabzonspor-Kayserispor 2-2

Göztepe-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Beşiktaş 0-3

Başakşehir-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Gaziantep FK 2-2

Hatayspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Adana Demir 0-0

Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Fenerbahçe 2-6

Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Alanyaspor 2-0

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Galatasaray 1-5 - KAYSERİ