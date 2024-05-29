Üye Girişi
Haberler

Kayserispor'un 2022-2023 sezonunda 3 teknik adamla çalışması ve en düşük puan ortalamasının Burak Yılmaz'a ait olması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonunda 3 ayrı teknik adam ile çalışırken; en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz'a ait oldu. Süper Lig 2023-2024 sezonunu 42 puanla noktalandıran Kayserispor, 38 haftaya 3 teknik adam ile geçirdi.

Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonunda 3 ayrı teknik adam ile çalışırken; en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz'a ait oldu.

Süper Lig 2023-2024 sezonunu 42 puanla noktalandıran Kayserispor, 38 haftaya 3 teknik adam ile geçirdi. Sezona Çağdaş Atan ile başlayan Kayserispor, 5 hafta sonra Recep Uçar ile anlaşarak yoluna devam etti. 22 hafta sonrasında Recep Uçar'ın görevine son verilirken bu kez Burak Yılmaz ile anlaşıldı ve sezon sonuna kadar çalışıldı. 3 teknik adam arasında en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz'a ait oldu. Kayserispor, Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alarak 6 puan topladı. Çağdaş Atan 1,5 puan ortalamasına sahip oldu. Sonrasında görev yapan Recep Uçar, 18 lig maçında görev aldı. Bu süreçte Kayserispor, 7 galibiyet 2 beraberlik 9 yenilgi aldı. 23 puan toplanan süreçte Recep Uçar 1,27 puan ortalaması yakaladı. Son 16 haftada görev alan Burak Yılmaz ise 3 galibiyet 7 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, bu maçlarda 16 puan topladı.

Genç teknik adamın puan ortalaması ise 1 olarak kayda geçti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Kayserispor Kayseri Futbol Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"

 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

 Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş

Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title