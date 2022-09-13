Kayserispor üçüncü galibiyetini aldı
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Yukatel Kayserispor, Süper Lig'deki üçüncü galibiyetini elde etti.
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'deki üçüncü galibiyetini elde etti.
Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı üçüncü maçını da kazanmasını bildi. Taraftarı önünde Antalyaspor'u Mame Baba Thiam'in golü ile yenen Yukatel Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 6. hafta sonunda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Yukatel Kayserispor 9 puan topladı.
Üçüncü iç saha maçında rakibini mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, ligin 7. haftasında Cuma günü deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor