Kayserispor U19 Takımı Normal Sezonu 48 Puanla Tamamladı

Kayserispor U19 Takımı Normal Sezonu 48 Puanla Tamamladı
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U19 Elit A Ligi'nde Kayserispor U19 takımı, 2024-2025 sezonunu 48 puanla 13. sırada tamamladı. Oynadığı 38 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan takım, ligin son haftasında Beşiktaş ile 4-4 berabere kaldı.

U19 Elit A Ligi'nde normal sezon karşılaşmaları biterken, Kayserispor U19 takımı da 48 puanla sezonu tamamladı.

Kayserispor U19 takımı, 2024-2025 futbol sezonunu 48 puanla tamamladı. 38 hafta süren U19 Liginde inişli çıkışlı bir grafik çizen Kayserispor, oynadığı 38 maçta 48 puan toplayabildi. Ligin son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 4-4 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sezonu 48 puanla 13. sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılılar 38 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. 38 maçta rakip filelere 47 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 56 gol gördü ve -9 averajla sezonu tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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