Kayserispor U17 takımında hedef çeyrek final - Haberler

Kayserispor U17 takımı son 16 turunda Kırşehir'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Elit U17 Gelişim Ligi'nde 6.grupta mücadele eden ve sezonu ilk iki sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Kayserispor ilk maçına çıkacak. Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor ile Adana Demirspor maçını kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Adana Demirspor maçı için karayolu ile Kırşehir'e giden ve ardından kampa giren Kayserispor takımı maç saatini beklemeye başlayacak.

Kayserispor ile Adana Demirspor arasında yarın oynanacak olan doksan dakika saat 15.00'de başlayacak. Bu önemli maçta Osman Köksaldı düdük çalacak. Köksaldı'nın yardımcılıklarını Abdurrahman Atabay ve Mustafa Sarısakal yapacak. Maçın 4. Hakemi Mustafa Ay. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor