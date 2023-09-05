Kayserispor U17, Kocaelispor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı

U17 Elit B Ligi'nin 2. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kocaelispor'u Alperen Öztaş'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, sezona 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.

U17 Elit B Ligi'nin 2. haftasında Mondihome Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Kocaelispor'u Alperen Öztaş'ın golü ile 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan sarı kırmızılılar 6 puana ulaştı. Kayserispor U17 takımı ligin 3. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.

Stat: Kocaeli Vinsan Suni Çim Saha

Hakemler: Tayfun Demirkoparan, İzzet Aslan, Hakan Baş

Kocaelispor U17: Ahmet Efe Engin, Enes Eski, Amed Tangüner, Cem Berge, Levent Emre Deniz, Mehmet Altaş, (Egemen Keskin dk.28), Tarık Taha Tarlak, (Yusuf Kemal Topçu dk.45), Emirhan Furuncu, (Yaser Taşpınar dk.45),

Yusuf Okan Akyıldız, Esat Yusuf Narin, Furkan Budak, ( Sinan Bahar dk.75)

Mondihome Kayserispor U17: Yağız Efe Dere, Ertuğrul Gazi Demirel, Ahmet Buğra Baykal, Mustafa Tarık Obut, Batuhan Özgan, Mücahit Enes Albayrak, Burak Erkan, (Efehan Paşayiğit dk.90), Cesur Saitov, (Onur Kaya dk.80), Yusuf Göktaş, (Mahmuthan Polat dl.53), Alperen Öztaş, Necip Özer

Gol: Alperen Öztaş dk.6 (Kayserispor U17)

Sarı kartlar: Mehmet Altaş (Kocaelispor U17), Mustafa Tarık Obut, Yağız Efe Dere (Kayserispor U17) - KAYSERİ