Kayserispor U15 Teknik Direktörü Fatih Türk hayatını kaybetti

Kayserispor U15 takımında Teknik Direktör olarak görev yapan Fatih Türk, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Spor camiası ve eğitim camiası büyük üzüntü yaşadı.

Son olarak Kayseri spor U15 takımında Teknik Direktör olarak görev yapan Fatih Türk hayatını kaybetti.

Kayseri spor camiasının acı günü. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor U15 takımında Teknik Direktör olarak görev yapan Fatih Türk yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Kayseri amatöründe birçok takımında görev yapan 1976 doğumlu Fatih Türk kısa zaman önce yakalandığı kansere direnemedi. Fatih Türk'ün vefatı spor camiasında ve eğitim camiasını üzüntüye boğdu. Kayserispor Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Önceki dönem altyapı antrenörlerimizden Fatih Türk'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan paylaşımda ise, "Kayseri spor camiasının ve öğretmen camiasının sevilen ismi Fatih Türk'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Fatih Türk'e Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun FatihHoca"denildi. - KAYSERİ