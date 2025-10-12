Kayserispor U-17, Çorum FK'ya Son Dakika Golüyle Yenildi
Gelişim Ligi U-17 Kategorisi 8. Grup'ta Kayserispor, 4. hafta maçında Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü, Çorum FK'dan Arda Günder'in son dakikada kaydettiği golle geldi.
Stat: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Berke Kalkan, BekirKalkanlı, Aykut Cem Bulut
ZecornerKayserispor U-17: Ali Toprak Ülger, Kadir Efe Çalıoğlu, Yiğit Ata Türk (Dk. 80 Semih Narin), Hacı Alperen Akyüz (Dk. 62 Berat Altıparmak), Muhammet Tunahan Onaran, Recep Eryılmaz, Ahmet Hüseyin Altun (Dk. Çağrı Furkan Solmaz), Ali Kaçmaz (Dk.80 Semih Narin), UmutKaan Yalçınkaya (Dk. 80 KaanBuğra Erol), Hilmi Türkan, Aras Çelik
Arca Çorum FK: Toprak Özer, Gökalp Özdemir, Muhammed Emin Zorlu, Çınar Neşe, Atakan Can (Dk. 46 Emir Alp Özçelik), Yiğit Kaya (Dk. 78 Arda Günder), Furkan Çetinkaya (Dk. 90 Berat YiğitVural), YiğitKaplan, Ahmet Miraç Akgül, Çınar Temir (Dk. 61 Poyraz Başcan), Yusuf Güzel (Dk.61 Doruk Üzüm)
Gol: Arda Günder (dk. 90) (Arca Çorum FK) - KAYSERİ