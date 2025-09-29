Haberler

Kayserispor U-14, Çankaya'yı 5-0 Geçti

Gelişim Ligi U-14 Kategorisi 12. Grup'ta Kayserispor, sahasında oynadığı maçta Çankaya Spor Kulübü'nü farklı bir skorla 5-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti.

Gelişim Ligi U-14 Kategorisi 12. Grup'ta oynanan ligin 3. hafta maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı Çankaya Spor Kulübü'nü 5-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Özge Özkul, Buse Özgül, Ali Birol

Kayserispor U-14: Berkay Kök (Seymen Tuğra Yelen Dk. 41), Ömer Uras Tunç (Kerem Kılıçaslan Dk. 52), Yusuf Aras Ceyhan (Süleyman Kılıç Dk. 63), Adem Emir Keleş, Ayberk Yıldız (Eymen Karataş Dk. 41), Şerefcan Güney (Mehmet Sami Dinç Dk. 63), Emirhan Yılmaz (Emir Gök Dk. 41), Halil Efe Deniz (Turan Odacı Dk. 37), Mert Emin Elmas (Murat Şahiner Dk.41), Mert Güneş, İbrahim Seçilir (Göktuğ Arık Dk. 41)

Çankayaspor U-14: Eymen Efe Kılıçaslan (Tunahan Kıymaz Dk. 41), Yusuf Saygı (Adil Abukan Dk. 54), Enes Karaer, Muhammet Emin Solakoğlu, Bilal Akın Atabahşiş, Çağan Ayaz Karadal (Ali Yakup Yıldırım Dk. 41), Kayra Karsulu (Aykut Ünver Dk. 54), Hasan Ali Kelleci, Ramis Efe Aletrik (Umut Deniz Dk. 54), Onur Aydın (Anıl Ünver Dk. 80), Furkan Bayındır

Goller: İbrahim Seçilir (Dk. 11), Mert Emin Elmas (Dk. 34), Göktuğ Arık (Dk. 60), Murat Şahiner (Dk. 73), Turan Odacı (Dk. 80) (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
