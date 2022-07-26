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Kayserispor turnuvada üçüncü oldu

Kayserispor turnuvada üçüncü oldu

Kayserispor, Erciyes Cup Futbol Turnuvasını 3. sırada tamamladı.

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Kayserispor, Erciyes Cup Futbol Turnuvasını 3. sırada tamamladı.

5 takımın katılımı ile gerçekleştirilen Erciyes Cup Futbol Turnuvası sona erdi. 3 müsabakada 13 puan toplayan Süper Lig ekibi Ankaragücü, turnuvayı birinci sırada tamamladı. 9 puan toplayan Alanyaspor ikinci sırada kalırken, Kayserispor ise turnuvayı 3. sırada bitirdi. İlk maçında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan, Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor, son maçında Amed Sportif'e de 2-0 mağlup olmuştu.

Turnuvada Amed Sportif dördüncü, Yeni Malatyaspor beşinci oldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Ankaragücü Erciyes Futbol Spor Haberler

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