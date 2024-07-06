Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor
Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, taktik, koordinasyon ve top çalma çalışmasıyla sona erdi.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.