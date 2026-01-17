Haberler

Zecorner Kayserispor, Jatel Katongo ve Sam Mather ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Zecorner Kayserispor, Jatel Katongo ve Sam Mather ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer yasağını kaldırarak Jatel Katongo ve Sam Mather ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözüme kavuşturmasının ardından Jatel Katongo ve Sam Mather ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtı. Eski futbolcuların ödemelerinden kaynaklanan dosyaları çözen sarı-kırmızılı takım, ara transfer dönemi kapanmadan transfer tahtasını açtı. İç Anadolu temsilcisi sanal medya hesabından 'Manchester sizce mavi mi yoksa kırmızı mı' paylaşımları yaparak, Manchester United forması giyen Sam Mather ve Manchester City forması giyen Jatel Katongo ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

