Kayserispor Transfer Çalışmalarına Hız Verdi

Kayserispor Transfer Çalışmalarına Hız Verdi
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 2025-2026 sezonu için yerli ve yabancı futbolcularla transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Takımın teknik direktörü Markus Gisdol ile birlikte yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın; transfer çalışmaları kapsamında yerli ve yabancı bazı oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor ; 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, yerli ve yabancı birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın; yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya gittiklerini söyledi. Başkan Açıkalın; "Teknik direktörümüz Markus Gisdol ile yeni bir yapılanma sürecine girecek olan takımımız için transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kadromuzu güçlendirme adına yerli ve yabancı birçok futbolcu ile görüşüyoruz. Kadro kalitemizi yükseltmek ve Süper Lig'de daha başarılı bir Kayserispor'u taraftarlarımıza izletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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