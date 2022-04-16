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Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

AA - Sercan Küçükşahin - Spor
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Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Yukatel Kayserispor, 19 Nisan Salı günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Yukatel Kayserispor, 19 Nisan Salı günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligde son oynanan maçta Çaykur Rizespor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme antrenmanı yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla idmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Kayserispor, Trabzonspor, Nisan, Salı, Spor, Haberler

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