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Kayserispor-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Spor Haberleri

Kayserispor-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'in 8. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor müsabakasına hakem Ümit Öztürk atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ümit Öztürk'e bu maçta Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Burak Şeker belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak.

01 Ekim 2022 Cumartesi günü Kayseri RHG Enerji Türk Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor müsabakası saat 17.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Ümit Öztürk Trabzonspor Spor Haberler

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