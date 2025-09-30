Kayserispor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kayserispor, 3 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Papara Park Stadı'nda Trabzonspor'a konuk olacak.