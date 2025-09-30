Kayserispor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki takım, hazırlıklarını sürdürerek çift kale maç yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kayserispor, 3 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Papara Park Stadı'nda Trabzonspor'a konuk olacak.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor