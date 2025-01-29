Kayserispor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Taraftar Desteğiyle Sürdürüyor
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yeni teknik direktör Sergej Jakirovic'in yönetiminde taraftarlarının coşkulu desteğiyle sürdürüyor.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına taraftarlarının desteği ile sürdürdü.
Kulüp tesislerinde çiçeği burnunda teknik direktör Sergej Jakirovic ile gerçekleştirilen antrenmana Kapalı Kale Taraftar Grubu tesislere destek oldu. Taraftarların meşaleler yakıp tezahürat yaptığı antrenmanda, yeni teknik direktör Sergej Jakirovic ve futbolcular taraftarın coşkusuna ortak oldu. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor