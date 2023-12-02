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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

2 Aralık 2023 14:53 Son Güncelleme: 14:55 Abone Ol

Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenmanın ardından özel uçakla Trabzon'a hareket etti. Kayserispor, şu ana kadar 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 23 puan topladı.