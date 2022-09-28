Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor