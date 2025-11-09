Kayserispor Teknik Sorumlusundan Fenerbahçe Maçına Değerlendirme

ZECORNER Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammet Türkmen, "Eksikliklerimizi ve hatalarımızı teknik ekibimiz gözden geçirecek. Bunun yanı sıra Asensio'nun Carole yaptığı müdahalede kırmızı çıkabilirdi. Check edilmesi lazım. Hakemin oyunu devam ettirmek yerine durdurması gereken anlar da yaşandı ama bunlara bakmamız lazım" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Zecorner Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Zecorner Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammet Türkmen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk gole kadar rakiplerine şans vermeyip, iyi savunma yaptıklarını belirten Muhammet Türkmen, "Öncelikle yarın 10 Kasım Atamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimiz için en önemli etken. Kendisini Kayserispor olarak rahmetle anıyoruz. Maça gelince ilk gole kadar rakibe şans vermeyen ve iyi savunma yapan takımımız vardı. Ardından hızlı bir atakla yenen gol ve 2'inci golü yememiz dengemizi bozdu. Buna rağmen maça ortak olmak isteyen takımımız vardı. Son ana kadar 4-3 olabilirdi ve bu durum Fenerbahçe'yi etkileyebilirdi ama olmadı. Savunma anlamında daha iyi olmamız gereken anlar, daha iyi oynamamız gereken anlar vardı. Üzgünüz, kendimizi check edeceğiz ve sorgulayacağız. Milli aradan sonra daha iyi takım olacağız. Hocamızın gelişiyle daha iyi olduk. Eksikliklerimizi ve hatalarımızı teknik ekibimiz gözden geçirecek. Bunun yanı sıra Asensio'nun Carole yaptığı müdahalede kırmızı çıkabilirdi. Check edilmesi lazım. Hakemin oyunu devam ettirmek yerine durdurması gereken anlarda yaşandı ama bunlara bakmamız lazım. Tabii ki Galatasaray'ın kaybettiği günde Fenerbahçe'nin taraftarın desteği ile böyle oynayacağını bekliyorduk. Elbette üzgünüz ama gerekli çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.