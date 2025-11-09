Haberler

Kayserispor Teknik Sorumlusu Türkmen: 'Milli aradan sonra daha iyi olacağız'

Güncelleme:
Kayserispor'un Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Teknik Sorumlu Muhammed Türkmen, savunma eksikliklerine dikkat çekerek, milli aradan sonra ekibin daha iyi bir performans sergileyeceğini belirtti.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Özellikle savunma anlarında iyi olmamız gereken anlar vardı. Üzgünüz, kendi performansımızı sorgulayacağız. Umarım milli aradan sonra daha iyi bir Kayserispor olacak. Hocamızın gelmesiyle beraber daha iyi bir takım oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk gole kadar savunmayı iyi yaptıklarını belirten Türkmen, "Sonrasında bir anlık dalgınlık, Fenerbahçe'nin faulü hızlı kullanması ve kalemizde gördüğümüz ilk gol ve sonra 2. gol geldi. Son dakikalarda eğer biraz daha şanslı olabilsek 4-3 olabilirdi. Bu da Fenerbahçe'yi baskı altına alabilirdi. Bizim de kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle savunma anlarında iyi olmamız gereken anlar vardı. Üzgünüz, kendi performansımızı sorgulayacağız. Umarım milli aradan sonra daha iyi bir Kayserispor olacak. Hocamızın gelmesiyle beraber daha iyi bir takım olduk. Eksikliklerimizi ve hatalarımızı teknik heyetimiz olarak gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Muhammed Türkmen, "Asensio'nun, Carole'a yaptığı harekete kırmızı kart çıkabilirdi. Hakemin maç içerisinde birçok kez oyunu durdurmak yerine devam ettirmesi gibi anlar da yaşandı ama bunlara da bakmak lazım. Galatasaray'ın maçı sonrası Fenerbahçe ve tribünler bu maça asılacaktı, bunu gördük. Bu performansı ve skorları düzeltmek için milli arada teknik heyetimiz bu çalışmaları yapacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
