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Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: "Yorgunluk Performansımızı Olumsuz Etkiledi"

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Kayserispor'un Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Göztepe'ye mağlup oldukları maç sonrası yaptığı açıklamada, son 8 günde üçüncü maçlarını oynadıklarını ve yorgunluklarının etkisini hissettiklerini belirtti.

- Serhat Sütlü: "8 günde üçüncü maçımızı oynadık"

İZMİR - Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Göztepe maçının ardından, yaptığı açıklamada, yorgun olduklarını ve son 8 günde üçüncü maçlarını oynadıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin etkili oldukları yönlerini bildiklerini fakat engel olamadıklarını dile getiren Sütlü, "Bir mazeret olarak gözükse de aslında öyle değil, bizim son 8 günde üçüncü maçımız. Rakibimiz 2 haftadır dinlenmişti. Göztepe'nin yüksek toplarda etkili olacağını ve duran toplarda etkili olduklarını biliyorduk bu duruma çalıştık fakat maçta bunlara sahada karşılık veremedik. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Biz de en kısa sürede dinlenip Beşiktaş maçına hazırlanacağız. 4 haftadır izlediğimiz Kayserispor'u tekrar sahada ortaya koymak için hazırlıklarımızı yapacağız. Bugün rakibimizin oyununa karşılık vermedik" dedi.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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