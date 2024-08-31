Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: Oyuncularımız istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştı

Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada "Planlarımız doğrultusunda oyuncularımız istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor deplasmanda, Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü oyuncularını tebrik ederek, "Bizim sezon başından beri süregelen planlarımız doğrultusunda oyuncularımız istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştı. Kayserispor olarak dört haftada ikinci maçımız, rakibimizin dördüncü maçı. Bunun artı ve eksi yönleri vardı bunu durumu biliyorduk. Maçta kondisyonu olarak son çeyreğinde düştüğümüz biz de çok bariz fark ettik. Ama taktiksel olarak da rakibin duran toplardaki üstünlüğünü de biliyorduk. Buna göre de çalışmalarımızı yaptık. Maçtan aldığımız 1 puana bir yandan seviniyoruz bir yandan çok da mutlu olmadığımızı belirtmek istiyorum. İki tarafta da kazanmak istiyordu, güzel bir maçtı bizim için" şeklinde konuştu. - KONYA